Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В третий раз за год сборные Ирана и Узбекистана сыграли вничью в отборе на ЧМ-2026

10 Октября 2024 • 19:06 Комментировать
Узбекистан
0:0
Иран

Сборные Узбекистана и Ирана сошлись в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч группового этапа состоялся 10 октября.

Протокол игры  
Узбекистан0:0Иран
Юсупов УткирАликулов ХусниддинХусанов АбдукодирАшурматов Рустам  90'Сайфиев Фаррух  19' 46' (Алиджанов Хожиакбар ( 46') Насруллаев ШерзодФайзуллаев Аббосбек 71' (Урунов Остон ( 71') Хамробеков Одилжон  30'Шукуров ОтабекМашарипов ДжалолиддинШомуродов Элдор
Запасные: Абдухаликов БобурТургунбаев АзизбекЭркинов ХожиматХамралиев МухаммадкодирАбдуллаев Абдулла IIЭшмурадов УмарЭргашев БотиралиНематов АбдувохидМозговой АкмалИскандеров Джамшид
Бейранванд АлирезаХардани Салех  57'Халилзаде ШоджаНемати АлиМохаммади МиладМохебби Мохаммад 55' (Гайеди Мехди ( 55') Эззатоллахи СаидДжаханбахш Алиреза 79' (Голизаде Али ( 79') Годдос Саман  66' 71' (Нурафкан Омид ( 71') Азмун Сердар 79' (Моганлу Шахрияр ( 79') Тареми Мехди
Запасные: Карими МохаммадХоссейни ХоссейнХазбави МохаммадНиазманд ПаямХоссеинзаде АмирхоссеинЮсефи АрияГорбани МохаммадХоссейннеджад Джавад Мохаммад
10 октября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

Сборные Узбекистана и Ирана продолжают идти рука об руку в отборе на чемпионат мира 2026. Во втором этапе они выиграли группу с Туркменистаном и Гонконгом, дважды сыграв вничью между собой, на третьем этапе в одной группе соперничают уже шесть команд, но Иран и Узбекистан снова рядом. Две победы в двух первых турах, единственные сборные со 100-процентным результатом. Теперь предстояло сыграть между собой.

По предыстории недавних встреч легко понять, что соперники прекрасно друг друга знают. Более того, уважают. И игра нас ждала максимально осторожная, закрытая. Рисковать никто не хотел, Узбекистан и Иран понимали, что турнирные задачи решат в матчах с более слабыми оппонентами.

На своей территории чаще инициативой владел Узбекистан. Были и забросы от Файзуллаева, и рывки от Шомуродова, и проникающие передачи Шукуров с Машриповым. Но всему этому действу не хватало скорости. Оборона Ирана справлялась, не допуская даже опасных моментов. Сами иранцы атаковали мало. Больше оборонялись и поднимали градус борьбы – даже серьёзно рассекли бровь Ашурматову.

Так незаметно завершился первый тайм. В подобном ключе началась и вторая половина встречи. Было видно, что Иран и Узбекистан вполне согласны на 0:0. Эта позиция только укрепилась для гостей на исходе часа игры. Салех Хардани грубейшим подкатом полетел на Шомуродова, открытыми шипами попав по ноге форварду. Сначала арбитр показал жёлтую карточку, но потом посмотрел повтор и понял, что за такой фол нужно удалять.

В большинстве Узбекистан мог вырвать победу. Хозяева наконец-то задвигались: Файзуллаев справа сместился и пробил в дальний угол – рядом со штангой. Насруллаев в следующей же атаке прострели на Шомуродова, тот аккуратно продлил на Машарипова и Джалолиддин обязан был забивать, но с нескольких метров пробил выше ворот.

После этой вспышки Иран окончательно закрылся. Узбекистан более не получал столько пространства, не создавал моментов. Свежесть Урунова тоже не помогла. А в концовке Узбекистан совсем поник и мог даже проиграть – в борьбе с Голизаде рукой в своей штрафной площади сыграл Ашурматов. Арбитр назначил пенальти, но затем опять побежал к монитору. И увидел, что чуть раньше рукой сыграл как раз иранец – пенальти отменён.

Третья за год ничья Ирана и Узбекистана в рамках отбора на ЧМ-2026.

👍 5
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Ирана

Новости по матчу

09 Октября
17:32
Рискованная ставка и прогноз на матч Узбекистан — Иран отбора на чемпионат мира — 10 октября 2024
11:35
Ставка и прогноз на точный точный счёт матча Узбекистан — Иран квалификации чемпионата мира — 10 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в европейскую топ-сборную В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией
Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о решении Надаля завершить профессиональную карьеру Кафельников отреагировал на завершение карьеры Надаля Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после Кубка Дэвиса в ноябре Тренер высказался о поражении Медведева от Синнера в 1/4 финала турнира в Шанхае Овечкин, Малкин, Панарин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Столичный дивизион Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
20:14 · Чемпионат мира 2026
Карпин ответил, кто из игроков сборной России может стать тренером
20:05 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Карпин теряет мотивацию работать со сборной»
19:55 · Чемпионат мира 2026
Адамов высказался об отсутствии соперников у сборной России в октябре
17:54 · Чемпионат мира 2026
Сотрудники РУСАДА прибыли на открытую тренировку сборной России
17:42 · Чемпионат мира 2026
Колосков назвал идеального соперника для сборной России
17:35 · Чемпионат мира 2026
Масалитин считает, что сборная России могла бы сыграть с молодёжкой
17:24 · Чемпионат мира 2026
Масалитин — о сборной России: Если нет соперника, то нет смысла собираться
17:15 · Чемпионат мира 2026
Гладилин: «Сборной не нужен матч с командой МФЛ, пусть занимаются шоу сами»
17:10 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин объяснил, почему сборной России нет смысла играть с командой Медиалиги
16:57 · Чемпионат мира 2026
Гладилин уверен в целесообразности октябрьского сбора команды России 1
13:13 · Чемпионат мира 2026
Австралия не заинтересована в матче с Россией
11:31 · Россия. Премьер-лига
Головин высказался о Карпине
11:18 · Чемпионат мира 2026
Россия сыграет с Сирией: дата известна, выбирают город – есть три варианта
10:59 · Чемпионат мира 2026
200-я команда рейтинга ФИФА готова рассмотреть предложение о матче с Россией
10:36 · Чемпионат мира 2026
Нобоа: «Очень жаль, что сборная России не сыграет в эту паузу»
09:57 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв предложил РФС альтернативу матчам со сборными Пакистана или Буркина-Фасо
08:57 · Чемпионат мира 2026
Сёмин рассказал, с кем могла бы сыграть сборная России 1
08:39 · Чемпионат мира 2026
Сильянов рассказал, что думает о Карпине
07:18 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий: «Хорошо, что матч России с Пакистаном не состоится»
09 Октября
22:43 · Чемпионат мира 2026
Месси выйдет в старте сборной Аргентины в ближайшем матче
22:38 · Чемпионат мира 2026
Дмитрий Черышев предложил соперника для сборной России
21:51 · Чемпионат мира 2026
Сборная России снова сыграет в Волгограде слухи
19:24 · Чемпионат мира 2026
Рианчо: Однажды Россия и Испания вновь сыграют между собой 2
16:20 · Чемпионат мира 2026
Смородская: «Сборной России нужно сыграть с «Динамо», «Локомотивом» или «Спартаком»
16:10 · Чемпионат мира 2026
Пакистан надеется сыграть с Россией в ноябре
Все новости