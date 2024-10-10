В третий раз за год сборные Ирана и Узбекистана сыграли вничью в отборе на ЧМ-2026

Сборные Узбекистана и Ирана сошлись в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч группового этапа состоялся 10 октября.

Сборные Узбекистана и Ирана продолжают идти рука об руку в отборе на чемпионат мира 2026. Во втором этапе они выиграли группу с Туркменистаном и Гонконгом, дважды сыграв вничью между собой, на третьем этапе в одной группе соперничают уже шесть команд, но Иран и Узбекистан снова рядом. Две победы в двух первых турах, единственные сборные со 100-процентным результатом. Теперь предстояло сыграть между собой.

По предыстории недавних встреч легко понять, что соперники прекрасно друг друга знают. Более того, уважают. И игра нас ждала максимально осторожная, закрытая. Рисковать никто не хотел, Узбекистан и Иран понимали, что турнирные задачи решат в матчах с более слабыми оппонентами.

На своей территории чаще инициативой владел Узбекистан. Были и забросы от Файзуллаева, и рывки от Шомуродова, и проникающие передачи Шукуров с Машриповым. Но всему этому действу не хватало скорости. Оборона Ирана справлялась, не допуская даже опасных моментов. Сами иранцы атаковали мало. Больше оборонялись и поднимали градус борьбы – даже серьёзно рассекли бровь Ашурматову.

Так незаметно завершился первый тайм. В подобном ключе началась и вторая половина встречи. Было видно, что Иран и Узбекистан вполне согласны на 0:0. Эта позиция только укрепилась для гостей на исходе часа игры. Салех Хардани грубейшим подкатом полетел на Шомуродова, открытыми шипами попав по ноге форварду. Сначала арбитр показал жёлтую карточку, но потом посмотрел повтор и понял, что за такой фол нужно удалять.

В большинстве Узбекистан мог вырвать победу. Хозяева наконец-то задвигались: Файзуллаев справа сместился и пробил в дальний угол – рядом со штангой. Насруллаев в следующей же атаке прострели на Шомуродова, тот аккуратно продлил на Машарипова и Джалолиддин обязан был забивать, но с нескольких метров пробил выше ворот.

После этой вспышки Иран окончательно закрылся. Узбекистан более не получал столько пространства, не создавал моментов. Свежесть Урунова тоже не помогла. А в концовке Узбекистан совсем поник и мог даже проиграть – в борьбе с Голизаде рукой в своей штрафной площади сыграл Ашурматов. Арбитр назначил пенальти, но затем опять побежал к монитору. И увидел, что чуть раньше рукой сыграл как раз иранец – пенальти отменён.

Третья за год ничья Ирана и Узбекистана в рамках отбора на ЧМ-2026.