Сотрудники РУСАДА прибыли на открытую тренировку сборной России

Открытая тренировка сборной России была отложена из-за прибывших сотрудников РУСАДА.

По информации издания «Спорт-Экспресс», сотрудники антидопингового агентства РУСАДА внезапно приехали на тренировку национальной команды, чтобы провести тестирование игроков.

Как утверждает источник, на тестирование отправились сразу десять футболистов сборной.

Напомним, Российский футбольный союз не смог найти соперника национальной команде на октябрьский сбор. В ноябре сборная России проведет товарищеский матч со сборной Сирии. Игра между командами запланирована на 19 ноября.