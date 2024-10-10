Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал идеального соперника для сборной России, раскритиковав вариант проведения матча с командой Медиалиги.

«Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Та же Киргизия к чему-то готовится, играет международные матчи. Каждый сбор преследует цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Никакие», - делится Колосков с Metaratings.

Напомним, что в октябрьский сбор россияне могли сыграть с одной из слабейших команд АФК, сборной Пакистана. Однако в среду стало известно, что матч не состоится.

«Надо ценить себя, свою историю и свои достижения. Не надо опускаться и играть непонятно с кем», - добавляет Колосков.

Сборная Кыргызстана борется за путёвку на чемпионат мира в рамках текущей осени.