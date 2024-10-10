Масалитин считает, что сборная России могла бы сыграть с молодёжкой

Экс-игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная России могла бы организовать контрольный матч с молодёжной командой.

«Если нет сборных, с которыми можно сыграть, можно было бы вызвать ребят из молодежной команды, сыграть с ними», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Кроме того, эксперт добавил, что команда Валерия Карпина могла бы сыграть с каким-нибудь клубом.

В октябре сборная России планировала провести товарищеский матч с Пакистаном, однако встреча не состоялось. Ожидается, что в ноябре подпочечные Карпина проведут сразу две игры, а одним из соперников станет сборная Сирии.