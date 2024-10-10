Масалитин — о сборной России: Если нет соперника, то нет смысла собираться

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием об октябрьском сборе национальной команды.

По мнению бывшего футболиста, сборной России не нужно было собираться, если нет соперника, игроки должны были готовиться в своих клубах.

— Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную, — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, Российский футбольный союз не смог найти соперника национальной команде на октябрьский сбор. Несмотря на это, сборная все равно собралась и провела несколько тренировочных занятий.

В ноябре подопечные Валерия Карпина должны сыграть с Сирией.