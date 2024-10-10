Гладилин: «Сборной не нужен матч с командой МФЛ, пусть занимаются шоу сами»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что сборной России не нужен матч против команды Медиалиги.

«Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Национальную сборную и медиапроект путать не надо», - делится Гладилин с «Газетой.Ру».

Напомним, что пока что в рамках октябрьского сбора команда России не провела ни одного матча. Также нет информации и о планируемых с кем-либо в рамках текущего сбора матчей.

Всего в 2024 году россияне провели три матча. В марте – со сборной Сербии, в июне – со сборной Беларуси, а в сентябре – со сборной Вьетнама.