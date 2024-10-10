Нигматуллин объяснил, почему сборной России нет смысла играть с командой Медиалиги

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборной России и сборной Медиалиги.

Эксперт заявил, что не видит смысла в подобном матче. При этом он отметил, что у профессионалов и МФЛ есть свои плюсы.

— Если перемешивать профессиональный футбол с медиафутболом, то будет избиение, скажем так, — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Напомним, в октябре сборная России осталась без соперника на товарищеский матч, так как РФС не смог ни с кем договориться.

Свой последний матч команда Валерия Карпина провела в сентябре, разгромив Вьетнам (3:0).