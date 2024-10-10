Гладилин уверен в целесообразности октябрьского сбора команды России

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что октябрьский сбор национальной команды России должен был состояться.

«Конечно, сбор должен был быть. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят занятия по теории, много в сборной молодых игроков, для которых попадание в сборную и общение с теми, кто зарекомендовал себя там, очень полезно», - делится Гладилин для «Газеты.Ру».

Напомним, что текущий сбор команды России проходит без товарищеских матчей. Не удалось договориться ни с одной из команд. В минувшую среду стало понятно, что планируемый на 11 октября матч со сборной Пакистана не состоится.