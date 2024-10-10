Австралия не заинтересована в матче с Россией

Сборная Австралии в настоящий момент не заинтересована в проведении товарищеского матча против России. В Федерации футбола Австралии сообщили Metaratings о том, что график официальных игр национальной команды расписан до июня 2025 года. Учитывая этот факт, на текущий момент австралийцам не интересны товарищеские игры.

Стоит сказать, что сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в сентябре, когда обыграла Вьетнам с крупным счётом 3:0. Текущий, октябрьский сбор сборной России пройдёт без товарищеских игр.