Голкипер сборной России и «Зенита» Евгений Латышонок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, чем тренировки в национальной команде отличаются от зенитовских.

- Вратари сборной России во вторник долго занимались с тренером Виталием Кафановым после того, как полевые игроки уже ушли. Чем тренировки в сборной отличаются от клубных?

- В сборной больше игры ногами. На подготовку мало времени, поэтому стараемся отрабатывать ситуации, которые могут быть в игре. Валерий Карпин требует выхода из обороны через вратаря, так что больше уделяем времени именно этому.

- В клубе этого требуют?

- Требуют, но мы играем немного по другой модели.

- Какая тактика вам более удобна? Мы видим, что в «Ростове» нередко случаются «привозы», когда команда играет через вратаря, чего требует Карпин.

- Для меня лучше играть надежнее. В «Зените» это получается. Мне так спокойнее.

- Чувствуете прогресс в своей игре после перехода в «Зенит»?

- Да. Мы больше играем ногами, больше работаем над выходами. Конечно, прогресс чувствую и хочу развиваться дальше.

- Вы не так давно вызываетесь в национальную команду. Припомните самый яркий и памятный момент, связанный со сборной.

- У меня только один выезд с национальной командой – во Вьетнам. Он очень памятный. Это мой дебют. Запомнился ураган, который там был. Пришлось сидеть в отеле, пережидать его. За окном деревья ломало. К вечеру погода более-менее улучшилась: ветра не было, только дождь шел. Мы на автобусе доплыли до аэропорта и вылетели. Не было тревоги, что не сможем вылететь из-за погоды. Ну, остались бы еще на день, в крайнем случае. Я впервые попал в ситуацию с такой погодой.

Реклама

- Сборная России осталась без товарищеского матча. Нужны ли сборы в таком случае?

- Да, приезжать на эту базу тренироваться – это большая честь. Не важно, есть игра или нет. Собираться, я считаю, надо, чтобы отрабатывать какие-то тактические моменты. И потом, в четверг у нас будет открытая тренировка. Она важна для детей, которые увидят сборную России. Если бы у меня в детстве была возможность потренироваться со сборной России, я был бы на седьмом небе от счастья.

- В широких массах обсуждали варианты сыграть с клубами. Если бы сборная играла с «Зенитом», она смогла бы победить?

- Я видел, что какая-то сборная будет играть с «Валенсией». Это хороший опыт. Но с клубом играть тяжелее, потому что там все связи наигранные. А в сборной такого взаимопонимания нет. Так что матч с клубом был бы для нас хорошим спаррингом.

- Преимущество было бы у клуба?

- Смотря, какой соперник. Если хороший, то да. А если брать клуб, то можно было бы пригласить зарубежную команду.

- С какой было бы наиболее интересно сыграть?

- C «Челси».

Елена Григорьевская