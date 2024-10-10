Россия сыграет с Сирией: дата известна, выбирают город – есть три варианта

В следующем месяце сборная России поведёт товарищеский матч против Сирии. Накануне об этом говорил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин. В настоящий момент Российский футбольный союз и Сирийская ассоциация футбола выбирают город и стадион для проведения матча. Об этом рассказал представитель сирийской стороны – Эмад Амири.

«Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдёт 19 ноября в России. Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры – выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом», - цитирует Амири Sport24.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз уже больше двух с половиной лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.