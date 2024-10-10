200-я команда рейтинга ФИФА готова рассмотреть предложение о матче с Россией

Судат Сампат, который занимает пост менеджера по коммуникациям Федерации футбола Шри-Ланки, дал комментарий по поводу возможности проведения матча против России. У Сампата спросили, возможна ли игра в ноябре.

«Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА», - цитирует Сампата Sport24.

Сборная Шри-Ланки является членом Азиатской конфедерации футбола (АФК). На текущий момент команда располагается на 200-й позиции в рейтинге ФИФА. После последнего обновления сборная Шри-Ланки поднялась в этом рейтинге на пять позиций вверх.

Ранее Валерий Карпин говорил о том, что в ноябре сборная России должна провести товарищеский матч против Сирии.