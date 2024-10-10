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Нобоа: «Очень жаль, что сборная России не сыграет в эту паузу»

10 Октября 2024 • 10:36 Комментировать

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, поигравший за московское «Динамо», поделился мнением о тренировочном сборе национальной команды России.

«Очень жаль, что сборная России не сыграет в эту паузу. Ситуация тяжёлая. Дай бог всё закончится и будет как раньше. И футболисты будут играть за сборную», - приводятся слова Кристиана на страницах «Чемпионата».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проводят тренировочный сбор в Новогорске. У сборной России нет соперника для товарищеского матча.

В последней контрольной встрече российским футболистам противостоял Вьетнам. Команда Карпина отпраздновала победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Кристиан Нобоа
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