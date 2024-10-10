Нобоа: «Очень жаль, что сборная России не сыграет в эту паузу»

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, поигравший за московское «Динамо», поделился мнением о тренировочном сборе национальной команды России.
«Очень жаль, что сборная России не сыграет в эту паузу. Ситуация тяжёлая. Дай бог всё закончится и будет как раньше. И футболисты будут играть за сборную», - приводятся слова Кристиана на страницах «Чемпионата».
Напомним, что подопечные Валерия Карпина проводят тренировочный сбор в Новогорске. У сборной России нет соперника для товарищеского матча.
В последней контрольной встрече российским футболистам противостоял Вьетнам. Команда Карпина отпраздновала победу со счетом 3:0.
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