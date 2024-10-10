Пономарёв предложил РФС альтернативу матчам со сборными Пакистана или Буркина-Фасо

Ветеран Владимир Пономарёв недоволен решениями Российского футбольного союза (РФС) в плане подбора соперников для национальной сборной по футболу. По его словам, играть товарищеские встречи против Пакистана или Буркина-Фасо - это унижение. Тем более, если вместо официальной сборной мог приехать «сброд со двора». В то же время у Пономарёва есть альтернативный вариант таким матчам.

- Можно собрать первую и вторую сборные, а также команду легионеров. Хватит! Народу будет битком, - приводит слова Владимира Пономарёва Betonmobile.

Отметим, что в октябре команда Валерия Карпина проведет усеченный сбор без товарищеских матчей.