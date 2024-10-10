Сёмин рассказал, с кем могла бы сыграть сборная России

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об октябрьском тренировочном сборе национальной команды России.
«Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги. Плюс - это престижно», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России.
Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Вьетнама в начале сентября. Сборная России одержала крупную победу со счетом 3:0.
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