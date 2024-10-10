Сильянов рассказал, что думает о Карпине

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.
«Для меня он добро‑суровый, так сказать. В меру суровый и как надо добрый, прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл - говорит, что плохо сыграл», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России сейчас проводит тренировочный сбор в Новогорске.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сильянов провел 11 поединков. 23-летний защитник получил две желтые карточки, не отметившись результативными действиями.
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