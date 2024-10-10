Непомнящий: «Хорошо, что матч России с Пакистаном не состоится»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался о срыве товарищеского поединка между сборными России и Пакистана.
«Желательно провести матч, но не с таким соперником. Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится. Завтра у сборной будет открытая тренировка. Им будет, чем заняться», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что национальная команда России проводит тренировочный сбор в Новогорске. Последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против сборной Вьетнама. Спарринг прошел в Ханое и завершился уверенной победой россиян со счетом 3:0.
Бан пользователя