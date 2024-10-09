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Месси выйдет в старте сборной Аргентины в ближайшем матче

09 Октября 2024 • 22:43 Комментировать
Венесуэла
...
Аргентина
1 7.10 X 4.00 2 1.55
Через 23 ч. 30 мин.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси готовится сыграть за сборную Аргентины с первых минут.

В пятницу в 00:00 по московскому времени «альбиселесте» сыграют на выезде против сборной Венесуэлы в матче отбора на чемпионат мира – 2026. Как сообщает Inter Miami News Hub, Лионель Скалони выпустит Месси в стартовом составе. Для 37-летней суперзвезды это будет первый поединок за национальную команду с середины июля, когда аргентинцы обыграли Колумбию в финале Кубка Америки.

Напомним, Лионель Месси пропустил сентябрьские встречи сборной Аргентины из-за травмы. Форвард вернулся на поле 15 сентября после двух месяцев, проведённых в лазарете.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы ещё теги

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ВЕНЕСУЭЛА АРГЕНТИНА
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