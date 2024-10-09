Дмитрий Черышев предложил соперника для сборной России

Футбольный тренер Дмитрий Черышев предложил соперника в лице молодёжной сборной России для основной сборной России на октябрьский сбор.

«Когда-то был матч СССР – СССР-2, если помните. Почему бы сейчас подобный матч не провести? Какой-то стимул и эффект он понесёт. Вызов в национальную сборную – это всегда стимул», - делится Черышев для Metaratings.

Напомним, что в этот октябрьский тренировочный сбор у российской команды нет соперников. Были шансы сыграть со сборной Пакистана, однако в среду стало известно, что эта игра с одной из слабейших сборных Азиатской конфедерации не состоится.