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Сборная России снова сыграет в Волгограде слухи

09 Октября 2024 • 21:51 Комментировать

Стало известно, где пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сирии.

По информации «ВсеПроСпорт», с вероятностью в 90 процентов игра между Россией и Сирией пройдет на домашнем стадионе «Ротора» — «Волгоград Арене». Ранее сообщалось, что предварительная дата встречи — 19 ноября.

Напомним, сборная России уже играла в Волгограде прошлой осенью. В ноябре 2023 года подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Кубы со счетом 8:0.

Последний товарищеский матч Россия провела в сентябре, одолев на выезде Вьетнам (3:0). Стоит сказать, что в октябре наша сборная не смогла найти себе соперника, поэтому сбор команды завершится уже в четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Волгоград-Арена
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