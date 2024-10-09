Стало известно, где пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сирии.

По информации «ВсеПроСпорт», с вероятностью в 90 процентов игра между Россией и Сирией пройдет на домашнем стадионе «Ротора» — «Волгоград Арене». Ранее сообщалось, что предварительная дата встречи — 19 ноября.

Напомним, сборная России уже играла в Волгограде прошлой осенью. В ноябре 2023 года подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Кубы со счетом 8:0.

Последний товарищеский матч Россия провела в сентябре, одолев на выезде Вьетнам (3:0). Стоит сказать, что в октябре наша сборная не смогла найти себе соперника, поэтому сбор команды завершится уже в четверг.