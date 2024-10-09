Полузащитник сборной России Артём Карпукас после закрытого просмотра фильма о Фёдоре Черенкове, который РФС организовал для национальной команды, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как относится к отсутствию соперника на октябрьском сборе.

- Кто для вас главная легенда «Локомотива»?

- Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.

- Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жесткие по своей манере игры?

- Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.

- Такие, как Батраков, Глушенков?

- Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.

- Не напрягает, что у национальной команды на октябрьском сборной нет соперника?

- Мы все футболисты, и хотим играть в футбол.

- Сегодня сборная России провела вечер за закрытым просмотром фильма о Черенкове. Что дают команде такие совместные мероприятия?

- Они сплачивают команду. Ничего плохого я в этом не вижу.

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- Что особенно понравилось в фильме о Черенкове?

- Весь фильм держал в хорошем напряжении. Такие картины, считаю, должны создаваться и находить свою аудиторию.

- Вам вообще интересны фильмы о легендарных личностях, ведь в футболе много таковых?

- Мне очень интересно все, что написано о таких людях. Сейчас много экранизируют. Это можно посмотреть, понять и прочувствовать.

- Из нынешнего поколения футболистов, о ком можно было бы снять фильм?

- У каждого своя история, и все они непростые. Многие выходили из своих сложных ситуаций. Так что много про кого можно было снять кинокартины.

- У вас были в жизни такие сложные ситуации, которые можно было бы экранизировать?

- Я еще молодой футболист, поэтому все сложные и интересные моменты у меня впереди. Только по окончанию карьеры можно будет подумать о том, какие были трудные моменты и как я из них выбирался.

Елена Григорьевская