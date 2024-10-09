Полузащитник сборной России Данил Глебов после закрытого просмотра фильма о Фёдоре Черенкове, который устроил РФС для национальной команды, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал нынешних лидеров нашей сборной и высказался о принципиальных соперниках.
- Сейчас у сборной России нет соперника для товарищеской игры. Что думаете об этой ситуации?
- Раз мы уже собрались, надо провести время с пользой. Правильное решение, что завтра будет открытая тренировка, чтобы поиграть с детишками, потренироваться. Это будет плюс для всех.
- Такой легкий график не расхолаживает?
- Да нет. Клубы сейчас тоже отдыхают. Ребята, которые не поехали в сборные, три-четыре дня проведут дома. Поэтому мы сильно ничего не упустили.
- Какие впечатления от просмотра фильма о Фёдоре Черенкове?
- Не ожидал, что будет настолько интересный фильм. Смотрится на одном дыхании. Я сидел рядом с Сашей Головиным, он даже боялся отойти в туалет и что-то пропустить, настолько ему было интересно. Все снято, как есть. Даже игровые моменты сняты по правде. Футбол, как он есть.
- Вы знали биографию Черенкова до фильма?
- Я знал, что это легенда «Спартака». Хорошо, что сегодня более подробно познакомился с его жизнью. Думаю, по технике Черенкова можно сравнить с Головиным, Батраковым, Тюкавиным, если брать современных футболистов. Это тоже атакующие игроки.
- По лидерским качествам кого выделите в нашей нынешней сборной?
- Баринова и Головина.
- Для вас сейчас есть такие принципиальные соперники, как в те времена киевское «Динамо» для «Спартака»?
- Наверное, нет. Все матчи важные. Но на московские клубы, «Зенит», «Краснодар» мотивация побольше.
- Валерий Карпин чем-то похож на тренеров тех лет: Лобановского, Бескова?
- Думаю, есть какая-то смесь между Лобановским и Бесковым.
Елена Григорьевская
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