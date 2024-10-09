Рианчо: Однажды Россия и Испания вновь сыграют между собой

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Испании.

— Однажды эти команды сыграют вновь, но в настоящий момент этот матч невозможен, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист признался, что не знаком с уровнем игроков сборной России, но хорошо знает испанцев. По его мнению, сейчас Испания без проблем бы одолела команду Валерия Карпина.

Напомним, последний раз сборные России и Испании встречались в 2018 году. Игра 1/8 финала чемпионата мира завершилась победой россиян в серии пенальти.