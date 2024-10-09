Смородская: «Сборной России нужно сыграть с «Динамо», «Локомотивом» или «Спартаком»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об октябрьском сборе национальной команды России. Ранее сообщалось, что россияне не будут играть товарищеский поединок против сборной Пакистана.

«Думаю, что надо играть с клубами. Допустим, с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» или «Локомотивом». В чем проблема‑то? В сложившейся ситуации было бы рационально», - делится Смородская для телеканала «Матч ТВ».

В 2024 году россияне сыграли три товарищеских матча. Сначала против команды Сербии в марте (4:0), после – против команды Беларуси в июне (4:0). В сентябре сборная России разгромила сборную Вьетнама.