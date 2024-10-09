Пакистан надеется сыграть с Россией в ноябре

В октябре организовать товарищеский матч сборных России и Пакистана не удалось. Пакистанская сторона рассчитывает сыграть с российской национальной командой в следующем месяце. Об этом рассказал Мухаммад Яшал – медиаменеджер сборной Пакистана.

«Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА. Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдёт в России», - цитирует Яшала «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что в ноябре команда должна провести матч против Сирии.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить лишь товарищеские матчи.