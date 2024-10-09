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В сборной Бразилии нашли новую позицию Рафинье

09 Октября 2024 • 15:46 Комментировать
Чили
...
Бразилия
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11.10 03:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас будет задействован на новой позиции в сборной Бразилии. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, благодаря хорошей игре Рафиньи в текущем сезоне, сборная Бразилии планируют попробовать использовать его на позиции «десятки».

Стоит сказать, что ранее Рафинья играл в сборной исключительно правого вингера, но при этом он не всегда попадал в стартовый состав.

К 27 годам у Рафиньи 27 игр за сборную Бразилии, семь забитых мячей и шесть результативных передач.

11 октября Бразилия сыграет на выезде с Чили. Начало матча квалификации ЧМ-2026 запланировано на 03:00 по мск.

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