В сборной Бразилии нашли новую позицию Рафинье

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас будет задействован на новой позиции в сборной Бразилии. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, благодаря хорошей игре Рафиньи в текущем сезоне, сборная Бразилии планируют попробовать использовать его на позиции «десятки».

Стоит сказать, что ранее Рафинья играл в сборной исключительно правого вингера, но при этом он не всегда попадал в стартовый состав.

К 27 годам у Рафиньи 27 игр за сборную Бразилии, семь забитых мячей и шесть результативных передач.

11 октября Бразилия сыграет на выезде с Чили. Начало матча квалификации ЧМ-2026 запланировано на 03:00 по мск.