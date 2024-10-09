«Зачем?» Мостовой оценил возможность матча России с командой Пакистана

Сборная России на днях может провести матч против Пакистана, но не с национальной сборной, а с какой-то неофициальной командой. Возможно, это будет сборная футболистов из пакистанских клубов.

Своими мыслями по поводу такого соперника сборной России поделился известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Хорошо, собрались, объявили о каком-то Пакистане. Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с Пакистаном», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой также отменил, что лучше было бы вообще не проводить октябрьский сбор национальной команды, а дать футболистам время на отдых.