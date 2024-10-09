ФИФА может наказать Туркменистан

Товарищеский матч сборных Мальты и Туркменистана пришлось отменить. Точные причины пока неизвестны, но мальтийская сторона сообщила о том, что команда Туркменистана столкнулась с проблемами – власти страны не одобрили поездку на Мальту.

Стоит сказать, что правила ФИФА не допускают вмешательства государства в футбольные дела. Не исключено, что Туркменистан теперь столкнётся с наказанием. Впрочем, все обстоятельства этой ситуации ещё предстоит выяснить до конца.

Отметим, что товарищеский матч сборных Мальты и Туркменистана был согласован ФИФА и обеими конфедерациями – УЕФА и АФК.