Головин: «В сборной успел заметить, что у меня с Батраковым есть сходства»

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

— Почти не смотрел старт РПЛ, только обзоры. Но за пару дней в сборной успел заметить, что у меня с Батраковым есть сходства. Как минимум, по позиции, — приводит слова Головина Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 11 матчах чемпионата России, в которых забил семь мячей и стал автором шести ассистов.

Напомним, в эти дни сборная России проводит очередной сбор. Ожидается, что 11 октября подопечные Валерия Карпина сыграют против футболистов из Пакистана.