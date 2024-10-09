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Головин: «В сборной успел заметить, что у меня с Батраковым есть сходства»

09 Октября 2024 • 14:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Пакистан
11.10 19:00

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

— Почти не смотрел старт РПЛ, только обзоры. Но за пару дней в сборной успел заметить, что у меня с Батраковым есть сходства. Как минимум, по позиции, — приводит слова Головина Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 11 матчах чемпионата России, в которых забил семь мячей и стал автором шести ассистов.

Напомним, в эти дни сборная России проводит очередной сбор. Ожидается, что 11 октября подопечные Валерия Карпина сыграют против футболистов из Пакистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Сборная России Александр Головин Алексей Батраков ещё теги

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РОССИЯ ПАКИСТАН
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