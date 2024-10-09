Головин назвал сборные, с которыми хотел бы сыграть

Лидер сборной России Александр Головин ответил на вопрос, с какими национальными командами хотел бы сыграть после снятия футбольных санкций с Российского футбольного союза.

«Хотелось бы просто играть с самыми сильными сборными. Условно Бразилия, Англия, Испания, Франция. И ещё в «Лужниках», при полном стадионе. Это было бы очень круто как минимум», - цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сборная России в последний раз проводила товарищеский матч ещё в ноябре 2021 года – против Хорватии в отборе на чемпионат мира. С тех пор команда Валерий Карпина в условиях санкций может проводить только товарищеские игры.