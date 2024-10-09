Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин пообщался с журналистами. В ходе общения специалист сообщил, что на следующий месяц, на ноябрь, у команды уже есть два соперника.

По словам Карпина, одним из соперников сборной России в следующем месяце станет сборная Сирии.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Сирии запланирован на 19 ноября. Для российской национальной команды эта игра должна стать домашней.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже давно проводит только товарищеские матчи. Последнюю официальную игру команда Валерия Карпина проводила ещё в ноябре 2021 года.