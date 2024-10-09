Аргентина с Месси может не полететь на отборочный матч чемпионата мира – 2026

В ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины должна провести гостевой матч отбора на чемпионат мира – 2026 против Венесуэлы. Есть вероятность, что «альбиселесте» не отправятся на игру. Аргентинцы проводят подготовку на базе «Интер Майами» в штате Флорида (США). На планы по перелёту команды может повлиять разрушительный ураган Милтон.

«Вопрос безопасности деликатный. Игра важна, но безопасность ещё важнее. Да, мы переживаем о том, сможем ли улететь. Мы не уверены, поэтому есть беспокойство», - сказал Скалони журналистам.

«Нам будет трудно в плане логистики. Прямые рейсы из США в Венесуэлу запрещены, и нам нужно делать пересадку. Нам не повезло с ситуацией, но безопасность и здоровье – наш приоритет», - добавил тренер.