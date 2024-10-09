Головин: «Для меня сборная России - это дом»

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о приезде в национальную сборную России.

«Для меня сборная России - это дом. Для меня всегда было мотивацией приехать в сборную. В любом случае мне очень приятно приехать в свою страну», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды России стартовал в Новогорске 7 октября. Пока у сборной нет соперника для товарищеского поединка.

В сентябре подопечные Валерия Карпина провели контрольный поединок против сборной Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали гостевую победу со счетом 3:0.