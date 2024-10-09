Тренер сборной Испании: «Ненормально, когда чемпион Европы остается без контракта»

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о своем трудовом соглашении с национальной командой. Его контракт истекает в этом году.

«Ненормально, когда чемпион Европы остается без контракта. Не знаю, было бы так с Луисом Энрике. Хочу отметить, что я работаю на тех же условиях, что и в молодежной команде», - передает слова специалиста газета Marca.

Ранее в прессе сообщалось, что федерация футбола страны готова предложить новый контракт специалисту до 2026 года.

Минувшим летом сборная Испании выиграла чемпионат Европы в Германии. В финальном матче «красная фурия» переиграла Англию со счетом 2:1.