Клопп может возглавить европейскую топ-сборную

Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп с января 2025 года начнет работать на посту руководителя футбольных операций в системе «Ред Булл».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Кристиан Фальк, в трудовом соглашении специалиста прописана опция, согласно которой он может уйти на работу в сборную Германии.

Напомним, что Клопп покинул пост рулевого «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/2024. Также в его тренерской карьере были два немецких клуба – дортмундская «Боруссия» и «Майнц».

Клопп нашёл новую работу после «Ливерпуля»