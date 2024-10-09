Бубнов предложил сборной России вариант товарищеского матча

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об октябрьском сборе национальной команды.
«В советское время бывали ситуации, когда с сильными соперниками договориться не получалось. Вызывали более 30 человек и проводили матч двух составов», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.
Напомним, что тренировочный сбор национальной команды стартовал 7 октября.
В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла сборная Вьетнама. Российская команда одержала крупную победу в Ханое со счетом 3:0.
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