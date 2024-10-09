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Бубнов предложил сборной России вариант товарищеского матча

09 Октября 2024 • 09:52 Комментировать (2)

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об октябрьском сборе национальной команды.

«В советское время бывали ситуации, когда с сильными соперниками договориться не получалось. Вызывали более 30 человек и проводили матч двух составов», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды стартовал 7 октября.

В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла сборная Вьетнама. Российская команда одержала крупную победу в Ханое со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Бубнов
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
09 Октября 2024 в 10:11
ай тады ситуаёвина с товарняками была савсем другая.. не путай божый дар с яичней.. А-ха-ха-ха! )))
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sierge
09 Октября 2024 в 10:04
Согласен вторая сборная России явно будет сильнее любой сборной Пакистана
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