Звёздный вингер забрал номер Гризманна

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле взял другой игровой номер в национальной команде Франции.

Как сообщает пресс-служба «трёхцветных», вингер забрал себе седьмой номер, который принадлежал Антуану Гризманну. Нападающий недавно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Ранее Дембеле защищал цвета национальной команды под 11-м номером.

Усман выступает за «трёхцветных» с 2016 года. Он принял участие в 49 поединках, отметившись пятью забитыми мячами. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 60 миллионов евро.