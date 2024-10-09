Колосков - о сборной России: «Мы что, помойка какая-то?»

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, в беседе с представителями СМИ дал комментарий насчет потенциального спарринга между сборными России и Пакистана.
«Мы что, помойка какая-то, собираем все, что снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче!» - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что национальная команда России может провести товарищескую игру против неофициальной сборной Пакистана.
Последний матч подопечные Валерия Карпина сыграли против Вьетнама в начале сентября. Российские футболисты одержали победу со счетом 3:0.
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