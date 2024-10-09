Газзаев - о матче с Пакистаном: «Играть с такими сборными - это стыдно»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами поделился мыслями относительно возможного спарринга сборных России и Пакистана.

«Я посмотрел рейтинг ФИФА. Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными - это стыдно и неловко. Нужно себя уважать», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что национальная команда России проводит тренировочный сбор в Новогорске.

Последний раз подопечные Валерия Карпина собирались в начале сентября. Сборная России на выезде провела товарищескую встречу против команды Вьетнама. Россияне отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.