Смородская высказала мнение о матче России и Пакистана

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась относительно возможной организации товарищеской встречи между сборными России и Пакистана.
«Мне не нравится эта идея, пусть лучше наша сборная сыграет с клубами, которые больше всех отдали игроков в сборную - тем интересней будет игра», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее сообщалось, что у РФС возникли проблемы с поиском соперника на октябрьский сбор.
Последний матч сборная России провела на выезде против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 3:0.
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