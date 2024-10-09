Корнаухов высказался о проблеме поиска соперника для сборной России

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о товарищеских поединках сборной России. На октябрьский сбор у национальной команды пока нет соперника.

«Пытаются найти, с кем играть. Соперников уровня Сербии или Камеруна на каждый сбор не найти. Приходится для игроков искать мотивацию», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Последний контрольный матч команда Валерия Карпина провела против Вьетнама на выезде. Россияне отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.