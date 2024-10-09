Радимов предложил новый матч для сборной России

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможной организации товарищеского матча между сборной России и бразильскими игроками, выступающими в Премьер-лиге.

«Если пофантазировать, матч сборной России против Бразилии можно воссоздать самостоятельно. В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно», - написал Радимов в социальных сетях.

Напомним, что последний товарищеский матч российская сборная провела против национальной команды Вьетнама. Встреча состоялась на стадионе в Ханое и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.