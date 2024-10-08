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Бабкин — о вызове в сборную: «Это особенный момент для меня»

08 Октября 2024 • 17:21 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о попадании в сборную России.

«Это мой первый раз, когда я получаю вызов в сборную. Честно говоря, даже без разницы будут игры или нет. Это особенный момент для меня», — приводит слова Бабкина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний футболист появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Стоит сказать, что по сей день нет официальной информации о сопернике сборной России на товарищеский матч в октябре.

При этом ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут сыграть против сборной Пакистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Сергей Бабкин ещё теги
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