Бабкин — о вызове в сборную: «Это особенный момент для меня»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о попадании в сборную России.

«Это мой первый раз, когда я получаю вызов в сборную. Честно говоря, даже без разницы будут игры или нет. Это особенный момент для меня», — приводит слова Бабкина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний футболист появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Стоит сказать, что по сей день нет официальной информации о сопернике сборной России на товарищеский матч в октябре.

При этом ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут сыграть против сборной Пакистана.