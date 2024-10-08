Гаврилов: «Нужно найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о потенциальных товарищеских матчах сборной России против Пакистана и Сирии.

«Нужно найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Со спортивной точки мне непонятны проведения таких игр», - поделился мыслями эксперт в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что последний товарищеский сбор подопечных Валерия Карпина прошел в начале сентября. Сборная России провела товарищескую встречу в Ханое против национальной команды Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали уверенную победу над соперником со счетом 3:0.