В Пакистане опровергли информацию о товарищеском матче с Россией

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал отреагировал на информацию о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

Ранее появилась информация, что команды сыграют в пятницу, 11 октября.

— Думаю, это неправда. Федерация футбола Пакистана не посылает в Россию ни одну из наших команд, — приводит слова Яшала портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в октябре у сборной России нет соперника на товарищеский матч. Несмотря на это, команда уже собралась на базе и проводит тренировочные занятия.

Последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина провели в сентябре, разгромив Вьетнам (3:0).