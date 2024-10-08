Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник

Сборная России всё-таки проведёт товарищеский матч в рамках текущего сбора. Как сообщает телеграм-канал «Коммент.Биги», в пятницу, 11 октября, команда Валерия Карпина сыграет против Пакистана.
Судя по всему, Российскому футбольному союзу всё-таки удалось достичь договорённости с коллегами из Пакистана. Ранее пакистанская сторона просила перенести игру на ноябрь, учитывая нехватку времени.
Теперь нужно дождаться официальных комментариев РФС.
Сбор национальной команды России стартовал в понедельник. В прошлом месяце команда Валерия Карпина с крупным счётом 3:0 обыграла Вьетнам.
Лучше с командой 2 лиги сыграли бы ...