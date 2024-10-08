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Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник

08 Октября 2024 • 15:56 Комментировать (2)

Сборная России всё-таки проведёт товарищеский матч в рамках текущего сбора. Как сообщает телеграм-канал «Коммент.Биги», в пятницу, 11 октября, команда Валерия Карпина сыграет против Пакистана.

Судя по всему, Российскому футбольному союзу всё-таки удалось достичь договорённости с коллегами из Пакистана. Ранее пакистанская сторона просила перенести игру на ноябрь, учитывая нехватку времени.

Теперь нужно дождаться официальных комментариев РФС.

Сбор национальной команды России стартовал в понедельник. В прошлом месяце команда Валерия Карпина с крупным счётом 3:0 обыграла Вьетнам.

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Сборная России РФС сборная Пакистана ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Kirolnic
08 Октября 2024 в 16:34
Пипец! Пакистан 200 место в рейтинге!
Лучше с командой 2 лиги сыграли бы ...
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ингерман
08 Октября 2024 в 16:22
ай.. станеславскый.. А-ха-ха-ха! )))
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