Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией

Нурдин Букуев, который занимает должность генерального секретаря Футбольного союза Кыргызстана, высказался насчёт возможного проведения товарищеского матча против России.

По словам Букуева, сборной Кыргызстана интересно играть с сильными соперниками, особенно с Россией. Функционер ответил на вопрос, возможен ли такой матч в 2025 календарном году.

«Всё будет зависеть от результатов отбора, это повлияет на переговоры. Мы всегда заинтересованы в поиске сильных соперников. Но пока вопрос матча с Россией в повестке дня не стоит», - цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2022 году сборные России и Кыргызстана уже играли. Тогда команда Валерия Карпина добилась победы со счётом 2:1.