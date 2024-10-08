В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией

Родриго Пайва, который занимает пост директора по связям с общественностью в Конфедерации футбола Бразилии, дал комментарий по поводу возможного проведения игры против сборной России.

Пайва сообщил, что переговоры о матче с Россией сейчас не ведутся, хотя раньше подобные диалоги были.

«В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу – наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира. Поэтому посмотрим, что будет в 2026 и 2027 годах», - сказал Пайва, чьи слова приводит Sport24.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.