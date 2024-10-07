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Гарначо рассказал, почему пропустит матчи сборной Аргентины

07 Октября 2024 • 21:32 Комментировать
Венесуэла
...
Аргентина
11.10 00:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо подтвердил, что пропустит предстоящие матчи национальной команды.

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист не поедет в расположение сборной Аргентины.

— В последних двух матчах у меня были проблемы с коленом, поэтому я не смогу играть за сборную. Я надеюсь быстро поправиться, чтобы поехать на следующий сбор, — приводит слова Гарначо журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч сборной Аргентины состоится 10 октября. Соперником команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026 станет Венесуэла. 16 октября аргентинцы встретятся с Боливией.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Алехандро Гарначо ещё теги

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