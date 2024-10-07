Сборная России снова может сыграть с Камеруном

В пресс-службе сборной Камеруна поделились комментарием о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

— Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года, — рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе камерунской сборной.

Напомним, в прошлом году сборная России уже встречалась с национальной командой Камеруна. Та встреча завершилась победой команды Валерия Карпина с минимальным счетом 1:0.

Стоит сказать, что у сборной России до сих пор нет соперника в октябре, хотя сбор команды уже стартовал.